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Yozgat Sorgun karayolu üzerinde inşası devam eden Otonomi Yozgat Sorgun Projesi yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Proje kapsamında yapılacak olan alışveriş merkezinde Akyüzler Motorlu Araçlar Şirketine 4 adet işyerinin tapu teslimleri yapıldı.

Yatırımcılara iş yeri tapularını teslim etmeye devam ettiklerini belirten Otonomi Yozgat Sorgun Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer şunları söyledi: “Bölgeye sosyal, ticari ve turistik açıdan büyük katkıda sağlayacak olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesi ve projemizle birlikte inşası devam eden alışveriş merkezinin yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz."

Tunçer, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yatırımcıların dikkatini çeken projemizin oluşturacağı sinerji, ekonomiye katacağı değer, iş gücü ve sağlayacağı prestij ile yeni bir ticari yaşam merkezi olacak. Bu kapsamda yatırımcılarımıza iş yeri tapularını teslim etmeye devam ediyoruz. Akyüzler Motorlu Taşıtlar Sahipleri Alparslan Akyüz ve Mehmet Akyüz Beylerin 4 adet iş yerlerinin tapu teslimleri gerçekleşmiştir. Kendilerine hayırlı olsun diyor, bol kazançlar diliyoruz.”