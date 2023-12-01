Tahmini Okuma Süresi: dakika

Önceki dönem Yozgat Belediye Başkanı ve belediye başkanı aday adayı Kazım Arslan projelerini açıklamaya devam ediyor.

Arslan, önceki dönemde açılan ve alt yapısı hazırlanan Taşocağı Tabiat Parkı’nı göreve geldiklerinde hayata geçireceklerini söyledi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Önceki dönemde açtığımız ve alt yapısını hazırladığımız Taşocağı Mezarlığı üzerinden Sevgi Evleri'ne bağlanan caddenin üst tarafında yepyeni, modern bir sosyal yaşam alanı kuracağız. Başta Agahefendi, Mehmet Hulusi, Mutafoğlu, Çatak ve Tuzkaya Mahalleleri olmak üzere tüm Yozgat'a hizmet edecek bir yaşam alanı olacak" dedi.

yo

Arslan, "Sadece Kentpark bölgesi değil, bu mahalleler de hizmete doyacak. Geçen dönem hazırladığımız ama yapılmayan bu projeyi, İnşallah bu dönem gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.