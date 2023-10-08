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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi, Yozgat’ın 14 ilçesini yöneten belediye başkanlarının performansını oylarınıza sunuyoruz.

Siyasi partiler yerel seçimlere hazırlanırken, Yozgat’ta hangi belediye başkanının partisi tarafından yeniden aday gösterileceği konuşuluyor. Mevcut başkanların dört buçuk yılda yaptıkları tartıya konulurken, Yozgat’taki seçmen şu soruların yanıtını arıyor:

“Hangi belediye başkanı seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirdi? Hangi başkan çalıştı, hangisi oturdu? Hangi başkan vatandaşla iç içe oldu? Vatandaşlar hangi başkana ulaşabildi, hangisine ulaşamadı?”

İŞTE ANKETİN DETAYLARI

Son anketimizi, Yozgat ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların yerel yönetim hizmeti aldıkları belediyelerin başkanlarını değerlendirmeleri amacıyla hazırladık.

Yozgat’taki 14 ilçe belediyesinin başkanlarının çalışmalarına ilişkin vatandaş görüşlerini ölçmeyi amaçlayan anketimiz, yaklaşık 10 gün devam edecek ve sonuçlarını okurlarımızla paylaşacağız.

Aynı zamanda Yozgat’ın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, anketimize katılarak hangi belediye başkanı ile yola devam etmek istediklerini değerlendirmiş olacaklar.

ANKET SORU VE SEÇENEKLERİ

Anket katılımcılarına Yozgat’ın 14 ilçesini yöneten belediye başkanlarının performansını değerlendirmeleri için alfabetik sıraya göre ilçe isimlerini yazdığımız 14 seçenek sunuyoruz.

Anketimizin soru ve seçenekleri şu şekilde:

Soru: Yozgat’ın hangi belediye başkanını daha başarılı buluyorsunuz?

Seçenekler: Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse.

Ankete katılan vatandaşların verdiği oyların, Yozgat’ın 14 ilçesinde belediye başkanlığı yapan isimlere yönelik teveccühü ölçeceğini ve anket sonuçlarının önümüzdeki dönemde siyasi partilerin aday belirleme stratejilerini şekillendirmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

SİZ DE OY KULLANIN

Buraya tıklayarak ankete katılıp oy verebilirsiniz.

Kamuoyunun nabzını tutmak ve Yozgat’ın sorunlarını gündeme taşımak adına anketlerle okurlarımızın düşüncelerini paylaşmaya devam edeceğiz.

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Bizi takipte kalın… (Haber Merkezi)