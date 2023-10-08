Balıkesir’in adı değişti! İşte yeni adı.. Balıkesir’in adı değişti! İşte yeni adı..

Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda pek çok alanda büyük bir etki yaratıyor.

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Bu sefer ise Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ tarafından yeniden yazıldı. MZT adlı bir firma tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Hakkari ilinin adı "Gürpınar" olarak değiştirildi.

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Sadece Şanlıurfa değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından nasibini aldı. Hakkari "Gürpınar" olarak değiştirilirken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı. (Haber Merkezi)

Kaynak: İleri Gazetesi