Merkez Bankası'nın yayınladığı son anket verilerine göre, enflasyon ve dolar beklentileri yükseliş gösterdi.

Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Ankete katılan 68 kişilik grup, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşuyordu.

Ankete göre, cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 42,96 iken, bu ankette yüzde 44,19 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki ankette yüzde 37,78 iken, şimdiki ankette yüzde 36,70 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki ankette yüzde 23,05 iken, şimdiki ankette yüzde 22,67 olarak belirlendi.

Dolar beklentisi de yükseliş gösterdi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki ankette 40,02 TL iken, bu ankette 40,53 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki ankette 41,15 TL iken, şimdiki ankette 42,79 TL olarak gerçekleşti.