AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan tarafından Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’yu makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Milletvekili Şahan ve Başkan Karakoyunlu Yozgat özelinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Şahan, “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’yu makamında ziyaret ettik. Kendisiyle Yozgat ilimiz özelinde karşılıklı istişarelerde bulunduk. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan