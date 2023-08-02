İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Buğday kalitesi için pas İlaçlaması hasatta karşımıza çıkıyor. Dünkü ihmal bugüne zarar olarak yansıyor” denilerek pas hastalığına karşı zamanında önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Müdürlük tarafından erken önlem almanın önemine değinilerek hastalık hakkında şu bilgi verildi: “Tarlalarınızı kontrol edip verim kaybı yaşanmaması için bu konuya hassasiyet göstermeniz gerekiyordu. Pas hastalıklarının başında; mantarların neden olduğu sarı pas (Puccinia sitriiformis) hastalığı gelmektedir. Hastalık; mantarların yaprak üst yüzünde makine dikişine benzeyen sarı renkte lekecikler oluşturmasıyla belli olur. İlkbaharda bu lekeciklerde oluşan milyonlarca hastalık etkeni rüzgarla etrafa yayılır ve bulaştığı hububat bitkilerini hastalandırır. Bunun sonucunda hem verim kaybı hem de zayıf daneler görülür. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda sporlar başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir. Hastalık, erken çıktığı yıllarda daha çok zarara sebep olmaktadır. Zarar, hem verim de hem de kalite olarak ortaya çıkar ve ürün kaybı yüzde 12-75 arasında değişebilir. İlkbaharda yüzde 90 nem ve 15-20 derece sıcaklık hastalığın gelişimi için uygun ortamdır. Çiftçilerimiz öncelikle kültürel önlem olarak sık ekim yapmamalıydı. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalı ve tarlaya normalin üzerinde azotlu gübre verilmemeliydi. Pas hastalıklarına karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanmalıydı. Tarla içinde ve çevrede paslarda yeni ırkların oluşumunda önemli bir etken olan ara konukçu bitkiler tespit edilerek imha edilmeliydi. Buğday pas hastalıklarına karşı, uygulanacak kimyasal mücadele hastalığın hemen her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ve duyarlı buğday çeşitlerinde yeşil aksam ilaçlaması olarak uygulanabilirdi. İlk pas lekelerinin görünmeye başlandığı günlerde ilk ilaçlamaya başlanmalıydı.” Melike Aslı Arslan