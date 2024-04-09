Saat Kulesi’nin ilk zamanlar ne için kullanıldığını merak ediyor musunuz? İşte detaylar

Yozgat Meydanı’nda yer alan Saat Kulesi’nin ilk yapıldığı zamanlar ne için kullanıldığını biliyor muydunuz? Sizler için araştırdık. İşte detaylar:

Yozgat'ın tarihî meydanında yükselen Saat Kulesi, sadece bir zaman ölçüm aracı olmanın ötesinde, ilginç bir geçmişe sahip. İşte bu göz alıcı yapının hikâyesi:

Yozgat'ın sembolü haline gelen ve şehrin tarihî dokusunun önemli bir parçasını oluşturan Tarihi Saat Kulesi’nin nasıl yapıldığını ve ilk zamanlar ne amaçla kullanıldığını hiç araştırdınız mı? Sizin için araştırdık ve bulduğumuz bilgileri sizler için derledik. Detaylar haberimizde:

1908 yılında Tevfik Zade Ahmet’in belediye başkanlığı döneminde inşa edilen Saat Kulesi, maharetli bir usta olan Şakir Usta tarafından inşa edildi. Şehir merkezinde yükselen bu tarihi kule, zemin katından çanların bulunduğu bölüme kadar yedi katlı bir yapıdır.

Saat Kulesi, kesme taşlardan inşa edilmiş olup sarı köfede bulunur. Kuledeki saatler, kulenin kendisiyle aynı yaşta olduğu söylenirken, her cepheye bakan dört saat bulunur ve bu saatlerin 4 ayar topuzu toplamda 250 kilogram ağırlığındadır.

SAAT KULESİ’NİN KULLANIŞ AMACI

Saat Kule’nin giriş katı ilk dönemlerde muvakkithane olarak, kulenin kendisi ise yangın gözlemek amacıyla kullanıldığı söylenir.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Saat Kulesi’nin mimari özellikleri şu şekilde: “Kule 7 kat ve bir ahşap kubbe çatıdan oluşmaktadır. Çanın üst katına, dört cepheye de bakan 4 adet saat yerleştirilmiştir. Kule, saatin asıldığı petek altında çıkmalı tek balkona sahip olacak stilde tasarlanmıştır. Ayrıca balkon, gövde dışına doğru genişler ve oldukça süslü ayak, korkuluk ve parmaklıklara sahiptir. Cephesi açısından bütüncül balkonlu saat kulesi sınıflandırmasına girmektedir. Kulenin balkonunu her cepheye hâkim olunacak şekilde tasarlanmıştır. Kuleye giriş kuzey cepheden yuvarlak kemerli bir kapıdan sağlanmakta olup, yukarıya zikzak şeklindeki ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Şerefeli bölümün altında ise, üç kademe aşağı doğru her katta küçük yuvarlak kemerli birer pencere bulunmaktadır. Kulenin giriş katı ilk dönemlerde muvakkithane olarak, kulenin kendisi ise yangın gözlemek amacıyla kullanılmıştır. Kuledeki saatlerin üzerinde Fransız imâlatçısı Nores Jura ve L.D. Odobey Cadet'in ismi yazılıdır. Saat çanı yaklaşık 250 kilogram ağırlığındadır.”