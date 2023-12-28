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Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce, valilik toplantısı salonunda yapılan toplantıya Yozgat il merkezinde faaliyet gösteren dernek ve vakıf temsilcileri katıldı.

Oylama öncesinde konuşan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, sivil toplum, temsili demokrasi ve karar mekanizmalarına katılıma ilişkin bilgi paylaştıktan sonra, 14 üyeden oluşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYD Vakfı) ‘nın görevlerini hatırlattı.

Önceki dönemde görev yapan Şahin Kılıçaslan, Hasan Basri Akdağ ve Mehmet İhsan Varol tecrübelerini paylaşarak, katılımcılara teşekkür ettiler.

SYD Vakfı’nın amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren ve toplantıya davete edilen yirmi yedi sivil toplum kuruluşlarını temsilen katılanlar arasında gizli oylama yapıldı. Oylama sonunda Yozgat Hizmet Vakfı’nı temsilen Bekir Kürşat Kayapınar ve Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği'ni temsilen de şahin Kılıçaslan asil üye olarak seçildi. Yozgat İnfak Derneğini temsilen Can Gümüşhan ile Ahde Vefa İnsani yardım derneğini temsilen ise Hamza Kalabalık yedek üye olarak seçildi.