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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 17.002 TL olarak belirleneceğini duyurarak gündemi sarsarken, vatandaşlar ise neden 17.002 TL olduğunu merak etmeye başladı. Asgari ücretin bu rakamla açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinde "Neden 2 lira?" tartışmaları hızla yayıldı ve mizahi içeriklerle paylaşımlar yapıldı.

Habertürk'ün haberine göre, asgari ücretin 2 lira küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle asgari ücret aylık değil, günlük olarak tespit ediliyor.

Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratlı olmasının sebebi ise brüt ve net asgari ücretin küsuratlı olması gerektiğinden kaynaklanıyor. Örneğin, brüt asgari ücret 20.000 TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 şeklinde devirli bir sayı olacaktı. Ancak, 20.002,50 TL 30'a bölünerek günlük asgari ücret 666,75 TL olarak belirlenmiş oluyor.

Bu küsuratlı hesaplamalar aynı zamanda yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemelerin günlük ücret üzerinden hesaplanmasını sağlıyor. Asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasındaki 2 liralık küsuratın temelinde böyle bir matematiksel hesaplama yöntemi yatmaktadır.