Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan üreticilere kadar çeşitli maddi destekler sunarak, toplumun geniş kesimlerine finansal yardım sağlıyor.

Başvuruların incelenmesinin ardından, belirli koşulları karşılayan kişilere destek ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar, her ay belirli günlerde gerçekleştirilen bu destek ödemelerini dikkatle takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, destek ödemeleri bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, toplamda 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

DESTEK ÖDEMELERİNİN DETAYLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek ödemelerinin detaylarını şu şekilde açıkladı:

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: 4 milyar 539 milyon 601 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 9 milyon 35 bin 638 TL

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 492 milyon 697 bin 73 TL

Mazot ve Gübre Desteği: 608 bin 989 TL

Düve Alım Desteği: 47 milyon 590 bin TL

olarak hesaplara yatırıldı.