Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Mehmet A. (30) idaresindeki 66 AL 296 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yozgat Plakalı Araç Kurşuna Tutuldu4

Saldırıda Mehmet A. idaresindeki araçta bulunan babası Mehmet A.A.(51) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yozgat Plakalı Araç Kurşuna Tutuldu

Yaralı Mehmet A. A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yozgat bayrama denetimlerle hazırlanıyor Yozgat bayrama denetimlerle hazırlanıyor

Yozgat Plakalı Araç Kurşuna Tutuldu1

Saldırı sırasında park halindeki 3 araca saçma isabet ederken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA