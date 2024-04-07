Yozgat Plakalı Araç Kurşuna Tutuldu

Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Mehmet A. (30) idaresindeki 66 AL 296 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda Mehmet A. idaresindeki araçta bulunan babası Mehmet A.A.(51) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Mehmet A. A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı sırasında park halindeki 3 araca saçma isabet ederken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.