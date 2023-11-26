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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:01 07:29 12:33 15:04 17:26 18:49

Akdağmadeni 05:57 07:25 12:29 15:00 17:22 18:44

Aydıncık 06:00 07:29 12:31 15:01 17:23 18:46

Boğazlıyan 05:59 07:27 12:31 15:03 17:26 18:48

Çandır 05:58 07:26 12:30 15:02 17:24 18:46

Çayıralan 05:58 07:25 12:29 15:01 17:24 18:46

Çekerek 05:59 07:28 12:30 15:00 17:22 18:45

Kadışehri 05:58 07:27 12:29 14:59 17:21 18:44

Saraykent 05:59 07:27 12:30 15:01 17:23 18:46

Sarıkaya 05:59 07:27 12:31 15:02 17:24 18:47

Şefaatli 06:02 07:29 12:33 15:05 17:27 18:49

Sorgun 06:00 07:28 12:31 15:02 17:24 18:47

Yenifakılı 06:00 07:28 12:32 15:04 17:27 18:48

Yerköy 06:03 07:31 12:34 15:05 17:28 18:50