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Mısır, dünya genelinde en yaygın olarak tüketilen tahıllardan biridir ve binlerce yıldır insanlar için temel bir besin kaynağı olmuştur. Sağlık açısından zengin besin içeriğine sahip olan mısır, pek çok faydaya sahiptir.

Pek çok kişinin severek yediği, vazgeçilmez gıdalardan bir tanesi olan mısır; lezzetinin yanı sıra yüksek lif ve içerdiği vitaminler sayesinde vücut için oldukça faydalı.

MISIRIN FAYDALARI NELERDİR?

Mısır, dünyanın en eski tahıl türlerinden biridir ve uzun yıllardır insanlar tarafından besin kaynağı olarak tüketilmektedir. Sağlığımıza pek çok faydası olan besin değerleri ile zengin bir tahıl türüdür. İşte mısırın sağlık açısından faydalarından bazıları:

Yüksek besin değeri: Mısır, karbonhidratlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Bu özellikleri sayesinde enerji sağlar ve besleyici bir gıda olarak önemli bir rol oynar.

Kalp sağlığını destekler: Mısır, folik asit, B6 vitamini ve potasyum açısından zengindir. Bu besinler, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltabilmektedir.

Göz sağlığını korur: Mısır, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu bileşenler, göz sağlığını destekleyerek yaşa bağlı maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Cilt sağlığını destekler: Mısırda bulunan E vitamini, cilt sağlığı için önemli bir antioksidandır. Cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu sayede yaşlanma belirtilerini geciktirebilmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Mısır, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilmektedir. Bu sayede hastalıklara karşı koruma sağlayabilmektedir.

Kilo kontrolüne yardımcı olabilir: Lif açısından zengindir. Tokluk hissini artırarak aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Bu sayede kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

MISIRIN ZARARLARI

Şifa deposu olan mısırın faydası olduğu gibi elbette ki zararları da bulunmaktadır. Vitamin kaynağı olan mısırda sindirilmeyen bazı proteinler, vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır.

Bu tane tane olan, şifalı besin kan şekerini yüklettiği için diyabet hastalarının tüketmemesi gereken bir besin kaynağıdır.

Gereğinden fazla tüketilen mısır bağırsaklarda gaz problemine neden olur. Bunun sonucu bazı mide rahatsızlıklarınız olabilir.

Lif bakımından zengin olan bu besin, karın ağrısına sebep olabilir.

MISIRDA HANGİ VİTAMİNLER VARDIR?

Mısır, çeşitli vitaminler açısından zengin bir kaynaktır. İşte mısırda bulunan önemli vitaminlerden bazıları:

B1 Vitamini (Tiyamin): Enerji metabolizmasını destekler ve sinir sistemi sağlığını korur.

B3 Vitamini (Niasin): Enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle kolesterol seviyelerini düzenleyebilmektedir.

B5 Vitamini (Pantotenik Asit): Yağ asitleri ve hormonların metabolizmasında önemli bir rol oynar.

B6 Vitamini (Piridoksin): Protein metabolizmasını düzenler ve sinir sistemi fonksiyonları için önemlidir.

MISIR PÜSKÜLÜ FAYDALARI NELERDİR?

Doğal bir potasyum ve K vitamini kaynağı olan mısır püskülü faydaları şöyledir:

Prostat iltihabına yarar sağlar.

Böbrek iltihabına iyi gelmesinin yanında böbreklerdeki taşların düşürülmesine de yardım eder.

Yüksek tansiyona iyi gelerek, tansiyonu dengelemesi de mısır püskülü çayının faydaları arasındadır.

Diyabet yani şeker hastalığınız mı var? Bu şifalı ve her yerde bulunabilen bitki sayesinde şifa bulabilirsiniz.

Yüksek kolesterole iyi gelir, kolesterolü dengeler.

Sürekli yorgun olmaktan yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Yorgunluğu gideren mısır püskülü çayı aynı zamanda sizi dinlendirir.

Anti depresan özelliği de vardır, depresyona iyi gelir.

Romatizma ve kemik ağrılarına yarar sağlar. Kemikleriniz ağrıyorsa bu şifalı bitkiyi kullanabilirsiniz.

Gut hastalığına fayda sağlaması da mısır püskülü çayı yararları arasındadır.

MISIR UNUNUN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ YARARI

Mısır tanelerinin öğütülmesi ile elde edilen mısır unu sağlık açısından mısır ile benzer faydalar sağlamaktadır.

Mısır ununda bulunan çinko, hücreleri yeniler ve ölü hücrelerin temizlenmesini sağlar.

Aynı şekilde mısırda bulunan çinko DNA sağlığını korur ve DNA için çok önemli olan protein mineralini içerir.

Mısır ununda bulunan lif ve A vitamini göz sağlığı bakımından hayati öneme sahiptir.

Mısır unu saç ve cilt sağlığında büyük katkılarda bulunur ve bunları tehdit eden serbest radikallere karşı savaşır.

Sindirim sistemi sağlığı için hayati önem taşıyan mısır unu kilo vermek isteyenler içinde etkili bir besin kaynağıdır.

Kabızlık sorununa çok iyi gelen mısır unu bağırsak hareketlerini hızlandırır ve basur sorunlarının çözülmesine yardımcı olur.