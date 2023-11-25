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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:01 07:29 12:33 15:04 17:26 18:49

Akdağmadeni 05:56 07:24 12:28 15:00 17:22 18:45

Aydıncık 05:59 07:28 12:31 15:01 17:23 18:47

Boğazlıyan 05:59 07:26 12:31 15:04 17:26 18:48

Çandır 05:58 07:25 12:30 15:03 17:25 18:47

Çayıralan 05:57 07:24 12:29 15:02 17:24 18:46

Çekerek 05:59 07:27 12:30 15:00 17:23 18:46

Kadışehri 05:57 07:25 12:29 14:59 17:22 18:45

Saraykent 05:58 07:26 12:30 15:01 17:24 18:46

Sarıkaya 05:58 07:26 12:30 15:02 17:25 18:47

Şefaatli 06:01 07:28 12:33 15:05 17:27 18:49

Sorgun 05:59 07:27 12:31 15:02 17:25 18:47

Yenifakılı 06:00 07:27 12:32 15:05 17:27 18:49

Yerköy 06:02 07:30 12:34 15:06 17:28 18:50