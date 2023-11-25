Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:01     07:29     12:33     15:04     17:26     18:49

Akdağmadeni    05:56     07:24     12:28     15:00     17:22     18:45

Aydıncık             05:59     07:28     12:31     15:01     17:23     18:47

Emektar öğretmenler kahvaltıda buluştular Emektar öğretmenler kahvaltıda buluştular

Boğazlıyan         05:59     07:26     12:31     15:04     17:26     18:48

Çandır                 05:58     07:25     12:30     15:03     17:25     18:47

Çayıralan            05:57     07:24     12:29     15:02     17:24     18:46

Çekerek              05:59     07:27     12:30     15:00     17:23     18:46

Kadışehri            05:57     07:25     12:29     14:59     17:22     18:45

Saraykent           05:58     07:26     12:30     15:01     17:24     18:46

Sarıkaya              05:58     07:26     12:30     15:02     17:25     18:47

Şefaatli                06:01    07:28     12:33     15:05     17:27     18:49

Sorgun                05:59     07:27     12:31     15:02     17:25     18:47

Yenifakılı            06:00     07:27     12:32     15:05     17:27     18:49

Yerköy                06:02     07:30     12:34     15:06     17:28     18:50

Kaynak: Haber Merkezi