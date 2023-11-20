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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:56 07:23 12:31 15:06 17:29 18:51

Akdağmadeni 05:52 07:19 12:27 15:02 17:25 18:47

Aydıncık 05:55 07:22 12:29 15:03 17:26 18:49

Boğazlıyan 05:54 07:20 12:29 15:06 17:29 18:50

Çandır 05:53 07:19 12:28 15:05 17:28 18:49

Çayıralan 05:52 07:19 12:28 15:04 17:27 18:48

Çekerek 05:54 07:21 12:28 15:03 17:26 18:48

Kadışehri 05:52 07:20 12:27 15:02 17:25 18:47

Saraykent 05:53 07:20 12:28 15:04 17:27 18:48

Sarıkaya 05:54 07:20 12:29 15:05 17:28 18:49

Şefaatli 05:56 07:23 12:31 15:07 17:30 18:52

Sorgun 05:55 07:22 12:30 15:05 17:28 18:49

Yenifakılı 05:55 07:21 12:30 15:07 17:30 18:51

Yerköy 05:57 07:24 12:33 15:08 17:31 18:52