Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Yozgat namaz vakitleri… (2)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri…

02.09.2023 tarihi için namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:34     06:02     12:46     16:25     19:19     20:42

Akdağmadeni    04:30     05:58     12:41     16:21     19:15     20:37

Aydıncık             04:31     06:00     12:44     16:23     19:18     20:40

Boğazlıyan         04:34     06:01     12:44     16:23     19:17     20:38

Çandır                04:33      06:00     12:43     16:22     19:16     20:37

Çayıralan           04:32      05:59     12:42     16:21     19:15     20:37

Çekerek             04:31      05:59     12:43     16:22     19:17     20:39

Kadışehri           04:30      05:58     12:42     16:21     19:16     20:38

Saraykent          04:32      05:59     12:43     16:22     19:16     20:38

Sarıkaya             04:33      06:00     12:43     16:23     19:17     20:38

Şefaatli               04:35     06:03     12:46     16:25     19:19     20:41

Sorgun                04:33     06:01     12:44     16:23     19:18     20:40

Hamsi kilosu 100 liradan tezgahlardaki yerini aldı Hamsi kilosu 100 liradan tezgahlardaki yerini aldı

Yenifakılı            04:35     06:02     12:45     16:24     19:18     20:39

Yerköy                04:36     06:04     12:47     16:26     19:21     20:42