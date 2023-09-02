Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri…

02.09.2023 tarihi için namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:34 06:02 12:46 16:25 19:19 20:42

Akdağmadeni 04:30 05:58 12:41 16:21 19:15 20:37

Aydıncık 04:31 06:00 12:44 16:23 19:18 20:40

Boğazlıyan 04:34 06:01 12:44 16:23 19:17 20:38

Çandır 04:33 06:00 12:43 16:22 19:16 20:37

Çayıralan 04:32 05:59 12:42 16:21 19:15 20:37

Çekerek 04:31 05:59 12:43 16:22 19:17 20:39

Kadışehri 04:30 05:58 12:42 16:21 19:16 20:38

Saraykent 04:32 05:59 12:43 16:22 19:16 20:38

Sarıkaya 04:33 06:00 12:43 16:23 19:17 20:38

Şefaatli 04:35 06:03 12:46 16:25 19:19 20:41

Sorgun 04:33 06:01 12:44 16:23 19:18 20:40

Yenifakılı 04:35 06:02 12:45 16:24 19:18 20:39

Yerköy 04:36 06:04 12:47 16:26 19:21 20:42