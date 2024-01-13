Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:26     07:54     12:54     15:22     17:44     19:07

Akdağmadeni    06:21     07:50     12:50     15:18     17:40     19:03

Aydıncık             06:24     07:53     12:52     15:19     17:41     19:05

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camii'nde sabah namazı buluşması Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camii'nde sabah namazı buluşması

Boğazlıyan         06:23     07:51     12:52     15:22     17:44     19:06

Çandır                 06:22     07:50     12:51     15:21     17:43     19:05

Çayıralan            06:22     07:49     12:51     15:20     17:42     19:05

Çekerek              06:23     07:52     12:51     15:19     17:41     19:04

Kadışehri            06:22     07:51     12:50     15:18     17:40     19:03

Saraykent           06:23     07:51     12:51     15:20     17:42     19:05

Sarıkaya              06:23     07:51     12:52     15:21     17:43     19:05

Şefaatli                06:25    07:54     12:54     15:23     17:45     19:08

Sorgun                06:24     07:53     12:53     15:21     17:43     19:06

Yenifakılı            06:24     07:52     12:53     15:23     17:45     19:07

Yerköy                06:27     07:55     12:55     15:24     17:46     19:09

Kaynak: Haber Merkezi