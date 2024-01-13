Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:26 07:54 12:54 15:22 17:44 19:07

Akdağmadeni 06:21 07:50 12:50 15:18 17:40 19:03

Aydıncık 06:24 07:53 12:52 15:19 17:41 19:05

Boğazlıyan 06:23 07:51 12:52 15:22 17:44 19:06

Çandır 06:22 07:50 12:51 15:21 17:43 19:05

Çayıralan 06:22 07:49 12:51 15:20 17:42 19:05

Çekerek 06:23 07:52 12:51 15:19 17:41 19:04

Kadışehri 06:22 07:51 12:50 15:18 17:40 19:03

Saraykent 06:23 07:51 12:51 15:20 17:42 19:05

Sarıkaya 06:23 07:51 12:52 15:21 17:43 19:05

Şefaatli 06:25 07:54 12:54 15:23 17:45 19:08

Sorgun 06:24 07:53 12:53 15:21 17:43 19:06

Yenifakılı 06:24 07:52 12:53 15:23 17:45 19:07

Yerköy 06:27 07:55 12:55 15:24 17:46 19:09