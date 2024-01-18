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Göreve başladığı günden bugüne çok sayıda ameliyat gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Operatör Dr. Mevlana Akbaba, Operatör Dr. Tolga Erol ve Operatör Dr. Abdullah Yolcu başarılı ameliyatlara imza atıyor.

Son olarak Kırşehir ilinin Çiçekdağı ilçesinden gelen hastanın beyin tümörü başarılı bir şekilde bütün olarak çıkarıldı. Ameliyat sonrası doktorlar tarafından yapılan açıklamada hastanın ameliyat sonrasında da iyileşme sürecinin güzel geçtiği belirtti.

Yapmış olduğu çalışmalar ile hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkaran Yozgat Şehir Hastanesi yapılan ameliyatlar ile de hasta memnuniyetini kazandı.

Yozgat Şehir Hastanesine tedavi için gelen hastalara gerekli tetkiklerinden sonra eğer ameliyat kaçınılmazsa başka bir ile gitmelerine gerek kalmadan beyin tümörü, bel ve boyun fıtığı ameliyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bilgisi verildi.





“BELİRTİLERE DİKKAT”

Beyin tümörünün en yaygın belirtilerinin baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, bayılma (sara nöbetleri), denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı, unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları olduğunun altını çizen Operatör Dr. Mevlana Akbaba, kendisinde bu tür belirtileri gören bireyleri Yozgat Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi polikliniklerine başvurmalarını tavsiye etti.

“İL DIŞINA GİTMEYE GEREK YOK”

Beyin tümörü, bel ve boyun fıtığı ameliyatları için şehir dışına gitmeye gerek olmadığını ve bu tür ameliyatların Yozgat Şehir Hastanesi’nde başarıyla yapıldığını söyleyen Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizde hastalarımıza en iyi sağlık hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hastanemizde ameliyatlar teknik donanım olarak başarılı ameliyatlar yapılacak durumdadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği hekimlerimiz beyin tümörü, bel ve boyun fıtığı ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmektedir. Bu ameliyatların devamı da gelecektir. Hekimlerimiz hastaya yapılan tetkiklerden sonra gerekliyse ameliyata karar vermekte ve aynı ameliyata beraber de girebilmektedirler. Bazı hastalarımız bu tür ameliyatların Ankara, İstanbul gibi büyük illerde yapıldığını dile getiriyorlar ama bilinmelidir ki bu tür ameliyatlarla birlikte hastalarımızın başka sağlık kurumlarına gitmeden tedavilerini hastanelerimizde gerçekleştiriyoruz. Hekimlerimiz Op. Dr. Mevlana Akbaba, Op. Dr. Tolga Erol ve Op. Dr. Abdullah Yolcu ile emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“KIRŞEHİR’DEN GELDİM SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM”

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesine geldiğini söyleyen Hüseyin Zengin beyin tümörü ameliyatını gerçekleştiren hekimlere teşekkür ederek “Yozgat Şehir Hastanesi bölge için büyük bir şans. Ameliyatla beynimdeki tümörden kurtuldum. Ameliyat sonrası durumum da çok iyi. Başta Mevlana, Tolga, Abdullah hocalarıma ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.