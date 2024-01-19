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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ocak Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı Kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Bilgilenin, Bilgilendirin, Doğru Bilgiye Ulaşın’’ teması ile Serviks Kanseri hakkında toplumsal bilincin artırılması ve erken tanının öneminin vurgulanması amaçlanıyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sağlık İl Müdürlüğü, Merkez Toplum Sağlığı ve KETEM Birimi personellerinin katılımıyla Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik tarafından farkındalık eğitimi yapıldı. Eğitimde serviks kanseri teşhis ve tedavisi, tarama merkezlerinin tanıtımı yapıldı. Erken teşhisin önemine değinilerek personeller tarama yaptırmak için KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerimize davet edildi.