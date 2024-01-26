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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Şehit ve Gazi Biriminde bulunan İl Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik ve Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu İhsan Kuşcu ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Topal, vatanın birliği, milletin bağımsızlığı uğruna kahramanca mücadele ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitler; Jandarma Er Sami Arslan, Jandarma Çavuş. Salih Ekici’nin aileleri ve gazi Durak Tetik’i ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde şehit yakınları, gazi ve ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Mehmet Ali Özkan’ın selam, iyi dilek ve sağlık temennileri iletildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada, “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz milletimizin en kıymetli değerlerindendir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ile Kahraman Gazilerimiz ve aileleri bizlere emanettir. İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz” ifadelerini kullandı.