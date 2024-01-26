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Düzenli bağışı teşvik etme ve stoklarını belirli bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen Türk Kızılay’ı, ülke çapında “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile büyük bir kan bağış kampanyası başlattı.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü İdarecileri ve Personeller “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyasına destek olmak için müdürlük binası önünde bulunan Kızılay Mobil Kan Bağış Aracı’nda kan bağışında bulundu.

Kan vermenin gerek sağlık açısından, gerekse ihtiyacı olan insanlara yardım açısından önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Kan, her zaman herkesin ihtiyacıdır. Kan vermek toplumsal bir sorumluluktur ve dayanışmadır. Bugün verilen kanlar birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de kan almaya ihtiyacımız olabilir. Müdürlüğümüz personeli de bu anlamda gerekli duyarlılığı göstererek ülkemizin gururu olan Türk Kızılay’ına kan bağışıyla destek olmuştur. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Kampanyada emeği geçen Türk Kızılay’ına, kampanyaya destek veren tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.