Epilepsinin halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik bir hastalık olduğuna değinen İl Müdürü Dr. Şahin, epilepside beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmaların olduğunu söyledi.

Epilepsinin nöbetler halinde bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Şahin, “Nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Hayatında yalnızca bir nöbet geçiren hasta, epilepsi hastası olarak kabul edilmez. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 65 milyon epilepsi hastası mevcuttur. Ülkemizde bu sayı 750 bin civarındadır” dedi.

EPİLEPSİ NEDENLERİ NELERDİR?

Epilepsi vakalarının hepsinde altta yatan neden tam olarak tespit edilemediğini ifade eden Şahin, “Doğum travmaları, geçirilmiş kazalara bağlı kafa travmaları, zor doğum öyküsü, ileri yaşlarda beyin damarlarında görülen vasküler anormallikler, yüksek ateşli hastalıklar, kan şekerinin aşırı düşmesi, alkol çekilmesi, kafa içi tümörleri ve beyin iltihapları nöbet geçirmeye yatkınlık ile ilişkili olarak tespit edilmiş nedenlerden bazılarıdır. Epilepsi, bebeklik döneminden ileri yaşlara kadar herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şahin, epilepsi hastalığının belirtilerini şu şeklide sıraladı;

Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali,

Mide bulantısı,

Sersemlik,

Görme ile ilgili değişiklikler,

Ayak ve ellerin hareketlerinde kısmi kontrolsüzlük,

Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek,

Baş ağrısı,

Bu durumları takiben meydana gelen çeşitli belirtileri kişide nöbet geliştiğine işaret ediyor olabilir:

Bilinç kaybını takip eden kafa karışıklığı,

Kontrolsüz kas kasılmaları,

Ağızdan köpük gelmesi,

Düşme,

Ağızda garip bir tat oluşması,

Diş kenetlenmesi,

Dilin ısırılması,

Ani başlangıçlı hızlı göz hareketleri,

Garip ve anlamsız sesler çıkarma,

Bağırsak ve mesane üzerindeki kontrolün kaybı,

Ani ruh hali değişiklikleri.

EPİLEPSİ TANISI NASIL KONUR?

Hastaya tanı koymak için EEG, MR, bilgisayarlı tomografi ve PET gibi tetkiklerin istenmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Kan analizlerini içeren laboratuvar testleri, epilepsi belirtilerinin bir enfeksiyon nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmesi halinde fayda sağlayabilir. Epilepsi tedavisi ilaçlarla yapılır. İlaç tedavisi ile epilepsi nöbetleri büyük oranda önlenebilir. Tedavi boyunca epilepsi ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem taşır” şeklinde konuştu.

NASIL YARDIMCI OLUNABİLİR?

Bir kişi yanınızda nöbet geçirirse şunları yapılmalı;

Öncelikle sakin olun, hastayı kendine zarar getirmeyecek bir pozisyona getirin. Yan çevirmeniz iyi olacaktır.

Zorla hareketleri durdurmaya ve çenesini açmaya, dilini dışarı çıkarmaya çalışmayın.

Hastanın kemer, kravat ve başörtüsü gibi eşyalarını gevşetin.

Su içirmeye çalışmayın, boğulabilir.

Epilepsi nöbeti geçiren bir insana canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur.