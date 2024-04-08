Yozgat ile Ankara arasındaki ulaşımı 1.5 saate indiren yeni proje, hem hız hem de maliyet açısından büyük avantajlar sunuyor. Yozgatlılar ve Sivaslılar tarafından merakla beklenen bir diğer haber ise AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy tarafından duyuruldu.

Milletvekili Aksu'nun açıklamasına göre, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Treni rotası artık İstanbul'a yeni bir durak ekliyor. Aksu, "Sivas'ın nabzını hızlandıran Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Treni rotasına yeni bir durak ekleniyor: İstanbul! Artık Sivaslılar, 27 Nisan'dan itibaren aktarma yapmadan, doğrudan İstanbul'a seyahat edebilecekler. Seyahat süresi de önemli ölçüde kısalmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Vekil Toy ise, "Sivas'ın hızına hız katan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni artık direkt İstanbul'a gidecek. Açıldığı günden itibaren İstanbul'a giden yolcular Ankara'dan aktarma yapıyordu. Çok yakında çift yönlü olarak Sivas-İstanbul hizmete açılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.