Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Yozgat'ın ulaşım ağını daha da güçlendirecek bir projeye imza atmanın heyecanını paylaştı.

Özellikle Yozgat Havalimanı'nın tamamlanmasıyla birlikte ilin dünya ile bağlantısının güçleneceğini belirten Uraloğlu, modern terminal binası, beş yurt içi ve beş yurt dışı uçağının aynı anda kullanabileceği apron sahası ve uluslararası uçuş standartlarına uygun teknik servis ve hizmet birimlerinin sağlanacağına vurgu yaptı.

Bakan Uraloğlu'nun ifadelerine göre, Yozgat Havalimanı'nın ulaşım ağını genişletmesiyle birlikte turizm, tarım, sanayi ve madencilik gibi sektörlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

2025 yılı içerisinde havalimanının hizmete girmesi planlanırken Bakan Uraloğlu, projenin hızla ilerlediğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Modern terminal binası, aynı anda 5 yurt içi 5 yurt dışı uçağının kullanılabileceği apron sahası ve uluslararası uçuş standartlarına uygun tüm teknik servis ve hizmetleri sağlayacak destek birimleriyle Yozgat Havalimanı çalışmalarına devam ediyoruz. Havalimanımız Yozgat’ın ulaşım ağını genişleterek ilimizin dünya ile bağlantısını da güçlendirecektir. 2025 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz. Yozgat’ın turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini, madenciliğini geliştirecek yatırımların önünü açacak projeleri bir bir hayata geçirdik. Yozgat Havalimanında süratla çalışıyoruz. Bu senenin sonuna mı yetiştiririz? Ama önümüzdeki sene gibi gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.