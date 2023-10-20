Tahmini Okuma Süresi: dakika

Araştırma sonuçlarına göre Yozgat’ta en sevilen yazar sorusuna verilen cevap şaşırttı. Detaylar haberimizde…

Yozgat, yapılan araştırmada dikkat çeken bir sonuçla karşımıza çıktı. "En sevilen yazar kim?" sorusuna verilen cevaplar arasında Yozgatlılar, beklenmedik bir tercihde bulundu ve "Allah" cevabını verdiler. Bu sonuç oldukça şaşırtıcıydı.

Araştırma sonuçlarına göre, Tokat ve Ordu illerinde Sabahattin Ali en çok tercih edilen yazar olarak öne çıktı. Amasya ve Çorum ise Necip Fazıl'ı daha fazla tercih etti. Samsun'da ise Yılmaz Özdil favori yazar olarak belirlendi. Sivas ise tercihini Nazım Hikmet'ten yana kullandı.

Ancak Yozgat'ın "Allah" cevabı dikkatleri çekti. Bu sonuç, diğer illerde daha çok edebi yazarların tercih edildiği bir liste içinde oldukça farklı bir yerde bulunuyordu.

Ankara'da ise tercihler Sabahattin Ali'den yana oldu. İzmir ve İstanbul'un büyük metropollerinde ise Yılmaz Özdil ve Sabahattin Ali öne çıktı.

Türkiye genelinde en çok tercih edilen yazarlar arasında ise Necip Fazıl 23 ilde birinci sırayı aldı. 15 il "Allah," 9 il "Atatürk," 8 il "Yılmaz Özdil," ve 9 il "Nazım Hikmet" dedi.

Listenin en şaşırtıcı sonucu ise Adana'dan geldi. Adana'da "En sevdiğiniz yazar kim?" sorusuna verilen cevaplar arasında "kitap okumuyorum" cevabı öne çıktı.