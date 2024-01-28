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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir ve zehir tacirleriyle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Emniyet ekipleri tarafından Yozgat merkez ve ilçelerde “Narkotik Sokak Çalışması” yapıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, il merkezi ve Boğazlıyan ilçesinde 2 şüpheli şahsın ikamet ve üst aramalarında 42 adet sentetik ecza, 114.63 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verildi.