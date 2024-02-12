Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras’ın yürütücülüğünü yaptığı Sodyum Nitroprussidin Besin Eksikliği Altında Yetiştirilen Çilek Bitkisinin Gelişimine ve Meyve Verim ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi’ konulu proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü hibesi almaya hak kazandı.

Proje kapsamında düşük doz gübreleme yapılan çilek bitkilerine az gübre uygulaması ile bitki gelişimi ve meyve kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı" kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Aras’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.