Ticaret İl Müdürlüğü Denetim Ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından vatandaşların mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sürdürülen yoğun denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, “Gramaj kontrolü, raf ve kasa fiyatları uygunluk, fahiş fiyat, stokçuluk, üretim yeri bilgisi, ürün satış fiyatı, ürün özelliği, marka bilgisi, kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerimiz aralıksız olarak sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.