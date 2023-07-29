Anne ile çocuğun bulunduğu her yerde anneler çocuklarını, uyutmak, sevmek ve vakitlerini değerlendirmek için farklı yöntemler icat etmişlerdir. Ninni ve maniler işlevselliği ve varlığı açısından değerlendirildiğinde icat edilen yöntemlerin en uzun ömürlüsü ve özgünüdür. Ninniler yalnızca çocuklar için değil kendisini icra eden anneler için de teskin edici bir mahiyet taşır. Anne ile çocuk arasında gidip gelen bir his yumağıdır ninniler. Anne ile çocuk arasında oluşan bu duygusal bağ, hayatın hiçbir evresinde kurulamayacak kadar güçlü, samimi ve fıtridir. Anneliğin, şefkatin, muhabbetin, kimi zaman hasretin, yalnızlığın, yokluğun, yoksulluğun ve ümidin en saf şekilde söze, ezgiye dökülmesidir ninni. Anneler ninni söylerken maddi manevi duygularını, dileklerini, ümitlerini, sevinçlerini, beklentilerini, kelimelere döker, çocuklarıyla sırdaş olur, derttaş olur. Kucakta ya da beşikte, anlamlı anlamsız sözlerle annesinin ilgisini hisseden çocuk büyüdüğünde hayata karşı daha donanımlı ve özgüven sahibi olur. Halk edebiyatı ürünü olan ninnilerimiz, çocuklarımız için önemli olduğu kadar kültürümüz için de önemli bir yere sahiptir. Pek çok kültürel mirasımız, değerimiz gibi son yıllarda ninnilerden de usul usul uzaklaşmaya başladı anneler ve çocuklar. Bu kitabı; anne ve çocuk etrafında oluşan muhteşem duygu birikimini elimden geldiğince tespit edip konularına göre sınıflayarak yeni nesillerle buluşturmak, çocuklarımıza dini ve milli hassasiyeti, tarihi ve toplumsal gerçekleri aktarıp onları bu güzelliklerden haberdar etmek amacıyla hazırladım. Bu tarz bir çalışmanın uzun ve kapsamlı bir süreç gerektirdiğinin farkındayım ancak tespit edebildiğim güzelliklerin, değerlerin kaybolup gitmesine de içim elvermediği için ninni saflığında bir niyet ile bu çalışma ortaya çıktı. Bir derya niteliğindeki kültürel kaynaklarımıza damla niteliğinde bir katkı sunabildiysem kendimi bahtiyar sayarım.

Cağaloğlu Çocuk’tan 1. Baskısı olan eser yıl içerisinde 2. Baskı yaparak okurlarına ulaştı…Yöre yöre Ninnileri tüm satış noktalarından ulaşa bilirsiniz…