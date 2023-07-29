Talihin elinde yükselir vahım

Sorma bahadır bey yıl alır gider

Kurtar bu derdimden kalmasın ahım

Saman kalır denem sel alır gider

Şu kaderi ateşlerde kavursam

Kör olası yokluğu bir devirsem

Yokuş olan yeri düze çevirsem

Benim kazancımı yol alır gider

Güvenecek dostum kalmadı benim

Allah insafını artırsın senin

Ölür isem saran olmaz kefenim

Candan sevdiklerim el olur gider

Cebim dolu hep yardıma koşarım

Halden bilmez kullarına şaşarım

Bazı türkü söyler bazı coşarım

Konuşan dillerim lal olur gider

Bahadırım İdris dünyayı nider

Çoban olmuş talih hep beni güder

Ferhat müdürümüz yardımı eder

Dostluk bahçesinden gül alır gider