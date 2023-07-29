Talihin elinde yükselir vahım
Sorma bahadır bey yıl alır gider
Kurtar bu derdimden kalmasın ahım
Saman kalır denem sel alır gider
Şu kaderi ateşlerde kavursam
Kör olası yokluğu bir devirsem
Yokuş olan yeri düze çevirsem
Benim kazancımı yol alır gider
Güvenecek dostum kalmadı benim
Allah insafını artırsın senin
Ölür isem saran olmaz kefenim
Candan sevdiklerim el olur gider
Cebim dolu hep yardıma koşarım
Halden bilmez kullarına şaşarım
Bazı türkü söyler bazı coşarım
Konuşan dillerim lal olur gider
Bahadırım İdris dünyayı nider
Çoban olmuş talih hep beni güder
Ferhat müdürümüz yardımı eder
Dostluk bahçesinden gül alır gider