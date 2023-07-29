Talihin elinde yükselir vahım
Sorma bahadır bey yıl alır gider
Kurtar bu derdimden kalmasın ahım 
Saman kalır denem sel alır gider

Şu kaderi ateşlerde kavursam 
Kör olası yokluğu bir devirsem 
Yokuş olan yeri düze çevirsem
Benim kazancımı yol alır gider

Güvenecek dostum kalmadı benim
Allah insafını artırsın senin
Ölür isem saran olmaz kefenim 
Candan sevdiklerim el olur gider

Cebim dolu hep yardıma koşarım 
Halden bilmez kullarına şaşarım 
Bazı türkü söyler bazı coşarım 
Konuşan dillerim lal olur gider

Bahadırım İdris dünyayı nider
Çoban olmuş talih hep beni güder
Ferhat müdürümüz yardımı eder
Dostluk bahçesinden gül alır gider