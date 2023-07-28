İbrettir bu sözüm anlarsan sana
Kötü kararından caymayanım  vay
Ar ile namusu atmış bir yana 
İslamın şartını saymayanım vay

Yaradanın azabını duyupta
Haramı helali mübah sayıpta
Günde kırk kez kör şeytana uyupta 
Camide imama uymayanım vay

Yalandır bu hayat bozuluş düzen
Anaya babaya bağırıp kızan
Günün beş vaktinde çağırır ezan
Okunan ezanı duymayanım vay

Bütün kazancını hileye koyup
Her gününü bin bir çileye koyup
Belasız başını belaya koyup
Alnını secdeye koymayanım vay

Bile bile yetim hakkı yiyenler
Yediği haramı helal sayanlar
Çıkar için kullara baş eğenler
Yüce Yaradan’a eğmeyenim vay

Aşık idris bitmiş edeple haya
Kalmamış insanda bozulmuş maya
Besmelesiz oturup ta sofraya
Yiyip karnı doymayanım vay