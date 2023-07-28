İbrettir bu sözüm anlarsan sana
Kötü kararından caymayanım vay
Ar ile namusu atmış bir yana
İslamın şartını saymayanım vay
Yaradanın azabını duyupta
Haramı helali mübah sayıpta
Günde kırk kez kör şeytana uyupta
Camide imama uymayanım vay
Yalandır bu hayat bozuluş düzen
Anaya babaya bağırıp kızan
Günün beş vaktinde çağırır ezan
Okunan ezanı duymayanım vay
Bütün kazancını hileye koyup
Her gününü bin bir çileye koyup
Belasız başını belaya koyup
Alnını secdeye koymayanım vay
Bile bile yetim hakkı yiyenler
Yediği haramı helal sayanlar
Çıkar için kullara baş eğenler
Yüce Yaradan’a eğmeyenim vay
Aşık idris bitmiş edeple haya
Kalmamış insanda bozulmuş maya
Besmelesiz oturup ta sofraya
Yiyip karnı doymayanım vay