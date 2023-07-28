İbrettir bu sözüm anlarsan sana

Kötü kararından caymayanım vay

Ar ile namusu atmış bir yana

İslamın şartını saymayanım vay

Yaradanın azabını duyupta

Haramı helali mübah sayıpta

Günde kırk kez kör şeytana uyupta

Camide imama uymayanım vay

Yalandır bu hayat bozuluş düzen

Anaya babaya bağırıp kızan

Günün beş vaktinde çağırır ezan

Okunan ezanı duymayanım vay

Bütün kazancını hileye koyup

Her gününü bin bir çileye koyup

Belasız başını belaya koyup

Alnını secdeye koymayanım vay

Bile bile yetim hakkı yiyenler

Yediği haramı helal sayanlar

Çıkar için kullara baş eğenler

Yüce Yaradan’a eğmeyenim vay

Aşık idris bitmiş edeple haya

Kalmamış insanda bozulmuş maya

Besmelesiz oturup ta sofraya

Yiyip karnı doymayanım vay