Yozgatlı adaylar tarafından da merak edilen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' (SSS) ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024-YKS'ye ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular', ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, YKS ile ilgili merak edilen sorulara ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

SONUÇLAR 17 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK



2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. 1 Şubat’ta başlayan başvurular, 26 Şubat'a tarihine kadar devam edecek. Sınavda her oturum için ücret 295 lira olarak belirlendi. ÖSYM takvimine göre ise sonuçlar 17 Temmuz’da açıklanacak.

SIKÇA SORULAN 10 SORU

Adaylar tarafından sorulan 10 soru şu şekilde;

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi olmayan adaylar, bireysel olarak elektronik ortamda 2024-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?

2. ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2024-YKS’ye başvuru yapmak mümkün mü?

3. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar 2024-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?

4. ÖSYM Mobil uygulamasından 2024-YKS başvurusu yapılabilir mi?

5. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2024-YKS) kimler başvurabilir?

6. 2024-YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

7. 2024-YKS’ye başvurumu ne zaman yapabilirim?

8. 2024-YKS’ye başvuru işlemi nereden yapılır?

9. 2024-YKS’ye başvuruyu, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) nasıl yapabilirim?

10. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adreslerini nerede bulabilirim?