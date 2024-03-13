Tokat’ta kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen 490 yıllık Sinanpaşa Camii, yıllara meydan okusa da vandallara direnemedi. Tarihi caminin kubbesinin dış kısmı çimento kullanılarak tahrip edildi.

Tokat’ın Pazar ilçesinde 1534 yılında yapılan ve bugüne kadar ayakta kalmayı başaran Sinanpaşa Camii, vandalların elinde tarihi görüntüsünü yitirdi. 490 yıl boyunca dimdik ayakta duran ve kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen caminin kubbesinin dış kısmı çimento ile onarılmaya çalışıldı. Caminin dış yüzeyinde oluşan tahribat Tokatlıların tepkisini çekti.