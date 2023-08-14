Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Genç ilçesi kırsalında “Şehit Jandarma Ütğm. Uğur Tunaboylu” adlı narkoterör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, 2023 yılının en yüksek yakalaması olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda; 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 4 milyon 654 bin 192 kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. İGF