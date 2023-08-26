19 Mayıs İmam Hatip Lisesi 8’nci sınıf öğrencisi ve Engiz Spor Kulübü sporcusu Hamza Çiçek, 21- 24 Ağustos tarihleri arasında Yozgat'ta düzenlenen Yıldızlar Ligi Türkiye Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 62 kiloda şampiyonluğu elde etti.

Kulüp başkanı Salih Yaman, "Hamza bu yıl katıldığı tüm büyük organizasyonlarda kürsüden inmedi. Son olarak da Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun ailesine idareci ve antrenörlerimizi emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. İHA