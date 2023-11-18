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Bakan Uraloğlu, Çorum-İskilip Devlet Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Yüzyıl Vizyonu doğrultusunda istihdam ve katma değer üreten projelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Projeye ilişkin detayları açıklayan Bakan Uraloğlu, Delice-Çorum YHT Projesi'nin Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattına entegre olacağını ifade etti. Bu durum, özellikle Yozgat ve Çorum illerinde YHT karmaşasına yol açtı. Yozgatlılar ve Çorumlular arasında YHT hatlarının paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık, iki komşu ili karşı karşıya getirdi.

Çorum'un stratejik konumuyla öne çıktığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında gerçekleştirerek, 120 kilometre uzunluğundaki bu yüksek standartlı demiryolu hattını başlatıyoruz. Tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu'na entegre olacak olan bu proje, 240 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum arasındaki ulaşım süresini 1,5 saatten daha kısa bir süreye indirecek" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Çorum-İskilip Devlet Yolu'nun açılışında, 17,4 kilometre bölünmüş yol ve 36,6 kilometre tek yol olmak üzere 51 kilometreden oluştuğunu belirterek, yolun Orta ve Doğu Karadeniz'den Ankara yönüne alternatif bir güzergah olarak önem taşıdığını ifade etti. Bakan, projeleriyle Türkiye'nin medeniyet yolculuğuna önemli bir katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Açılış töreninin ardından Bakan Uraloğlu, Vali Zülkif Dağlı ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Çorum-İskilip Devlet Yolu'nda deneme sürüşü gerçekleştirdi ve Vali Dağlı'nın makamını ziyaret etti.