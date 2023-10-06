Sivaslılar tarafından Mavi Medrese olarak bilinen Tarihi Gök Medrese, açıldığı günden bu yana misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Selçuklu Veziri Fahreddin Ata Bin Ali Bin Hüseyin tarafından yaptırılan tarihi medrese, 752 yıldır ayakta.

Anadolu Selçuklu Döneminde 1271 yılında inşa edilen medrese, uzun süren restorasyonun ardından 2021 yılında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Gök Medrese, aylık ortalama 40 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

İçerisinde bulunan her bir odaya farklı bir fonksiyon kazandırılan medrese, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Sivas’ın ‘Yüzük Kaşı’ olarak tabir edilen medrese ile ilgili bilgiler veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Türkiye’nin çok çok kıymetli eserlerinin birinin önündeyiz. Burası 1271 yılında Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Veziri Fahreddin Ata Bin Ali Bin Hüseyin’in yaptırmış olduğu bir medrese. Bu bir alt medrese. Okutulan dersler arasında yoğunluk arz eden Peygamberimizin( s.a.v.)hadislerinin okutulduğu dersler” dedi.

HIZLI TREN İLE BİRLİKTE ZİYARETÇİSAYISI ARTTI

Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlamasıyla yerli ve yabancı turist sayısından artış olduğuna dikkat çeken Karaca, “Her dönem farklı bir fonksiyon icra etmiş. Elimizde bulunan Sivas’a ait antika eserleri burada tanıtmak adına Gök Medrese Vakıf Müzesine dönüştürdük. Burası Gök Medrese Vakıf Müzesi olarak halk nazarında biliniyor ve hizmet veriyor. Açıldığı günden bugüne kadar takriben 1 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Yüksek Hızlı Tren Sivas’a gelmeden önce aylık 4-5 bin kişi ziyaret ederken şimdilerde aylık 41 bin gibi rakamlara ulaştık. Vatandaşlarımız Yüksek Hızlı Tren’in Sivas’a gelmesiyle sabah biniyor, ziyaret ediyor, bahçesinde çayını içiyor, fotoğraflarını çekiniyor sonra geldikleri memleketlerine geri dönüyorlar” ifadelerine yer verdi.

“SELÇUKLU VE İLHANLILAR TATLI BİR REKABET HALİNDEYMİŞ”

Gök Medrese’nin yapıldığı dönemde Çifte Minareli Medrese’nin de inşa edildiğini söyleyen Cemal Karaca şu ifadelere yer verdi:

“Gök Medrese, dış kısmından özellikle Taç Kapı’dan başladığınızda mermerle işlenmiştir. Selçuklu ve İlhanlılar tatlı bir rekabet halindeymiş. Aynı dönemde 1271’de İlhanlılar tarafından Çifte Minareli Medrese yapılmış. Çifte Minareli Medreseyi de İlhanlı Veziri Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılmış. Ancak orada traverten taş kullanılmış. Halk tabiri ile Gök Medrese 1-0 öne geçmiş. Burayı dönemin içerisindeki seyyahlardan da dinliyoruz. Evliya Çelebi Gök Medrese için “İnsanlığın bir mislini bir daha yapması mümkün değildir” demiş. Yabancı seyyahlar da uğramış.” (İHA)