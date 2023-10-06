Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Zam görüşmelerine az bir süre kala asgari ücret için ilk tahminler gelmeye başladı. İşte güncel tahminler ve detaylar:

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili tahminler gelmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, zam için ilk tahminini açıkladı. Peki, en düşük asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

Konuyla ilgili Milliyet gazetesine konuşan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Son açıklanan enflasyon oranına göre üç aylık kümülatif rakam yüzde 25’lere tekabül ediyor. Daha üç aylık daha enflasyon rakamı belli olmadı. Ancak enflasyonla alakalı yükseliş trendinin son bulduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı 9.49’dü. Sonrasında ağustosta yüzde 9.09 çıktı. Eylülde neredeyse yarı yarıya artış hızı azaldı yüzde 4.75 şeklinde açıklandı.

MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu da kümülatif olarak toplamda yüzde 25 artışa tekabül ediyor. Memur ve memur emeklileri burada toplu sözleşmeden kaynaklı zam farkını da alacaklar. Onlar yüzde 25 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 34’lere tekabül eden bir artış alacaklar. Çünkü haziranda aldıkları yüzde 6’lık fark vardı. Yüzde 25’lik enflasyon farkından yüzde 6 çıkarıldığında yüzde 19 oluyor. 19 üzerine de ocaktaki alacakları yüzde 15 zam eklendiğinde yüzde 34’e tekabül ediyor. Memur ve memur emeklilerinin şu anda toplu sözleşme ile birlikte hak kazancı yüzde 34 civarında, devletimiz burada refah payı artışı da ekleyebilir.

EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücrete son zamanlarda rekor düzeyde artışlar yapılmıştı. Burada son altı aylık enflasyon farkının yüzde 40’lar civarında olacağını görüyoruz. En düşük asgari ücretin halihazırda net olarak 15 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı rakamları var. Rakamlar bir hayli yükseldi. Açlık sınırı 14 bin TL civarına geldi. 4 kişilik bir ailenin geçimi 40 bin TL’nin üzerine geldi. Bu TÜİK’in açıkladığı rakamlar olmasa bile referans olarak değerlendirilebilir.

Önceki dönemlerde Çalışma Bakanlığı’nın bir araştırması vardı. Burada ‘asgari ücret ne kadar olmalı?’ sorusu aranıyordu. Tüm bunlar bir araya getirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazarlık yapacaktır. Burada başka hususların da olacağını düşünüyorum. Bunlardan biri vergi dilimlerinin sabitlenmesidir. Yani ücretlerde şu anda yüzde 15’ten başlayarak yüzde 40’a varan bir ücretlendirme var. Bunun sabitlendirilmesiyle birlikte alım gücü daha fazla artırılabilir.