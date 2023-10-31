Ankara Emniyet Müdürlüğü, YHT Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapıldığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Tandoğan - Yüksek Hızlı Tren Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılmıştır. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."Kaynak: AA