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İpana Diş Bakım Ürünleri, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline geldi. Pek çok kişi, İpana ürünlerinin menşei hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte bu merak edilen soruların yanıtları:

İPANA İSRAİL MALI MI?

İpana, Almanya merkezli bir diş bakım ürünleri markasıdır. 1901 yılında kurulan İpana, diş sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli ürünler sunmaktadır. Bu nedenle İpana, İsrail malı değil, Almanya merkezli bir markadır.

İPANA TÜRK MALI MI?

İpana’nın menşei Almanya'dır, bu nedenle İpana Türk malı değildir.

İPANA HANGİ ÜLKENİN?

İpana, Almanya kökenli bir diş bakım markasıdır. Dolayısıyla İpana, Almanya'nın ürünlerini dünya genelinde sunan bir markadır.