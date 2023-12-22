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Akdağmadeni ilçesinde 2 kardeş Filistin’e destek olmak amacıyla kumbaralarını bağışladı.

Akdağmadeni Belekcehan Beldesinde yaşayan İshak ve Zehra Olgaç kardeşler biriktirdikleri kumbarayı Filistin'e gönderilmek üzere İlçe Müftüsü Abdullah Çolak’a teslim etti.

İshak ve Zehra Olgaç kardeşler, "Filistin’deki Müslüman kardeşlerimize destek olmak amacıyla kumbaramızı bağışladık. Filistin’de Müslüman kardeşlerimiz ve çocuklarımız ölürken ilaca ve bir damla suya ihtiyaçlarının olduğunu televizyondan izliyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz çocuklar olarak elimizden gelen bu’’ dediler. İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, kendileri küçük ama yürekleri büyük olan bu iki çocuğa ve onları yetiştiren anne ve babalarına teşekkür etti.