Bugünden itibaren, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar kullanıma sunuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda, banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olduğu belirtildi.

TCMB'nin 1211 sayılı Kanun'a dayanarak yaptığı duyuruda, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların artık dolaşıma gireceği bildirildi.

Duyuruda, E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlardan farklı olarak VIII. tertip 200 TL banknotlarda Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzalarının yer aldığı belirtildi. Ayrıca, başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın bulunduğu dönemde basılan VII. tertip 50 TL banknotlarda ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzasının bulunduğu ifade edildi.

Duyuruda ayrıca, "Yeni banknotlar, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni ve eski banknotlar aynı anda kullanılacaktır" denildi.