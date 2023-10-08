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Yozgat il genelinde özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle kapalı bulunan canlı hayvan pazarlarında gerekli tedbirlerin alınmasının ardından 17 Eylül itibariyle yeniden açılan pazarlarda yoğunluk oluştu. İç Anadolu’nun en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olan Sorgun Pazarında, sabah saatlerinden itibaren pazara gelen besiciler, burada hayvanlarını satmaya çalışıyor. Kıran kırana geçen pazarlıkların yaşandığı canlı hayvan pazarlarının açılması, alıcıları da satıcıları da memnun ediyor. Haftada bir gün açılan Sorgun Canlı Hayvan Pazarında zabıta ekipleri ve veteriner hekimler kontrollerini sürdürüyor.

İl genelinde şap aşısı kampanya döneminde 25 bin hayvana şap aşısı yapıldığı öğrenilirken yıl boyunca 205 bin hayvana daha şap aşılaması yapılması bekleniyor.



HASTALIKLI HAYVAN GETİRİP VEBALE GİRMEYİN

Sarıkaya ilçesinden Sorgun Canlı Hayvan Pazarına 30 büyükbaş hayvan getirdiğini belirten Ahmet Öztürk, 16 hayvanı sattığını söyledi. Alının da satanın da fiyatlardan memnun olduğunu da ifade eden Öztürk, “Sorgun Canlı Hayvan Pazarı, İç Anadolu’nun büyük hayvan pazarlarından birisi, burada ticaret güzel ve Türkiye’nin her yerinden alıcı buraya geliyor. Hayvan pazarlarının açılması bizi mutlu etti, çok fazla sıkıntı çekmiştik ve hayvanımızı satamaz hale gelmiştik. Hayvan pazarında veteriner hekimler sık sık kontrollerini yapıyor. Kimse hayvan pazarına hastalıklı hayvan getirip, milletin vebaline girmesin” dedi.



HAYVAN PAZARININ AÇILMASI KÜÇÜK ESNAFA YARADI

Besici Salim Yılmaz ise pazara getirdiği hayvanların 9’unu sattığını söyleyerek, “Hayvan pazarlarının açılması küçük üretici için iyi oldu. Burada fiyatlar gayet uygun. Her hafta biz buradayız, pazarımız çok canlı, alış-satış iyi oluyor” şeklinde konuştu.

PAZARIN AÇILMASI ALICIYI DA MUTLU ETTİ

Kısa zaman önce hayvan pazarının açıldığını vurgulayan Hacı Ömer Zararsız da 3 adet büyükbaş hayvan aldığını belirterek, “Pazarda hareketlilik var, ben 3 tane dana aldım, 120 liraya. Fiyatlar şu an iyi. Pazarın açılması bizi mutlu etti” ifadelerine yer verdi.