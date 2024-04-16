İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-15 Nisan’da aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında “basit yaralama” suçundan “120 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Y.’yi Yozgat merkezde, hakkında “dolandırıcılık” ve “hükümlünün ve tutuklunun kaçması” suçlarından “3 yıl” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A.’yı, “bina içerisinde bulunan eşya hakkında hırsızlık” suçundan “6 yıl 3 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A.’yı ve hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan “1 yıl 8 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.N.’yi, Yerköy ilçesinde yakaladı.

Öte yandan ekipler hakkında “banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan “4 yıl 2 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.B.’yi, hakkında “basit yaralama” suçundan “6 ay 7 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G.’yi Akdağmadeni ilçesinde, hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ve “cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından “1 yıl 8 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T.B.’yi ve hakkında “kendi kullanımı için esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak” ve “hükümlünün ve tutuklunun kaçması” suçlarından “3 yıl 7 ay 23 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.O.’yu Sorgun ilçesinde yakaladı.

Ekipler merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şahsı yakaladı.

Yakalanan 8 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.