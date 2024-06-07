Olay, dün akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mesir Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 arkadaş birlikte vakit geçirmek için araçla Mesir Tabiat Parkı civarlarındaki bir yamaca çıktı. Burada park ettikleri aracın içerisinde bir süre alkol alan 2 arkadaştan biri H.O., tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Araçtan inen H.O. birkaç adım ilerledikten sonra dengesini kaybederek yamaçtan aşağı düştü.

H.O.'nun yamaçtan aşağı düştüğünü gören arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, yamaçtan aşağıya inerek ip yardımıyla kurtardıkları H.O.'yu yukarı çekip, acil sağlık ekiplerine teslim etti.