Kırıkkale’ den başlayarak Ankara – Sivas- Yozgat arasında bulunan gar ve istasyonlardaki çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Yozgat Hızlı Tren Garındaki incelemeleri esnasında konuşan Genel Müdür Ufuk Yalçın açılışına günler kalan Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ ın liderliğiyle hayata geçirilen bu önemli proje Türkiye Yüzyılının lokomotif projelerinden olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’ nun vizyonuyla Bakanlığımızın mührünü taşıyan proje yakında hizmete açılacak ve yolcularımızı bu garlarda karşılayacak ve trenlerimizde misafir edeceğiz. Vatandaşlarımıza daha iyi daha kaliteli hizmet verebilmek için garlarımızda planlamalarımızı bir standart doğrultusunda yapacağız. Bunun için öncesinde çok çalışmamız gerekiyor “dedi.

“ANKARA- SİVAS HIZLI TREN HATTI BÖLGEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Ayrıca, Sivas’ ta demiryolcularla iftarda bir araya gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, burada yaptığı konuşmada Ankara - Sivas Hızlı Tren Hattının açılmasının bu bölgeye oldukça büyük katkı sağlayacağının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık on gün kadar önce beş yıllık stratejik planla ilgili bir toplantıda bir araya geldik, bu beş yılın stratejik hedeflerimize önümüzdeki beş yılın sonunda Avrupa’da taşımacılık noktasında en iyi beş şirketten birisi olmalıyız, hedefimizi ekledik. Bunu kesinlikle başarabiliriz, yeter ki bir bütün olarak, ekipçe bunu sahiplenelim, inanalım ve bununla ilgili gayret gösterelim.”

“2035 YILINDA DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE 220 MİLYON TON YÜK TAŞINMASI HEDEFİ KONULDU”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği İntermodal Taşımacılık’ la ilgili bir toplantıda 2035 yılında demiryolu sektöründe 220 milyon ton yük taşınması hedefinin konduğunu, bu hedefe ulaşmak için kaynak planlamasının yapılması gerektiğini söyleyen Yalçın şunları söyledi:

“ 2035 yılında 220, 2053 yılında 448 milyon ton yük taşınması hedefleniyor, bu hedefler büyük hedefler ve ulaşabilmek için kaynağa ihtiyacımız var. Çeken ve çekilen araçlarımızın artırmamız, mevcutları modernize etmemiz gerekiyor. Bunun yanında iyi bir planlama ile kaynaklarımızı verimli kullanmak için hazırlık yapmalıyız, çalışmalıyız”

Müşteri memnuniyetine ayrı bir parantez açmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Genel Müdür Yalçın, Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yakın zamanda kurulduğunu, bu birimin sadece müşteriyle ilgilenen, müşterinin kurumla ilişkilerini yürüten bir birim olacağına vurgu yaptı. Uluslararası birliklerle daha fazla işbirliği yapacaklarını söyleyen Genel Müdür Yalçın, şunları aktardı:

“Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) kriterleri doğrultusunda toplu taşıma faaliyetlerimizi yürütmek zorundayız. Burada sadece bize değil TCDD’ ye de önemli görevler düşüyor. UITP kuralları doğrultusunda yapacağımız tüm faaliyetlerimizi dünyada bizimle aynı işi yapan tüm kurumlarla karşılaştırabiliriz. Eksiklerimizi görüp tamamlayabiliriz. Böylece, vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha güzel ve dünya standartlarında hizmet verebiliriz” Haber Merkezi