Ramazanda sağlıklı beslenmenin yanı sıra vitaminlere de dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada D vitaminin yalnızca güneşten alınabileceği söylendi.

“30 DAKİKA YETERLİ”

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “D vitamini güneş ışınlarıyla deri tarafından üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Oruç tutarken de havanın güneşli olduğu zamanlarda mümkün olduğunca güneşten faydalanılmalıdır. 30 dakika güneşin cilde direk teması yeterlidir” ifadelerine yer verildi.

“DİKKAT EDİLMELİ”

Dengeli tüketimin de yapılması belirtilen açıklamada, “Ramazan ayı beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği aylık bir dönemdir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Her dönem olduğu gibi Ramazanda da mevsimine uygun sebze meyve tüketmek, öğünlere dikkat etmek ve öğünlerde doğru besinler doğru miktarda tüketmek önemlidir. Öğün atlamamak atına muhakkak sahura kalkılmalı ve ağır, yağlı, aşırı tuzlu ya da şekerli yiyeceklerden kaçınılmadır. Sahurda; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler tüketilebilir. Çorba, zeytinyağlı yemekler de tercih edilebilir. Gün içerisinde tok tutabilecek fasulye, nohut ya da mercimek gibi tahıllar tercih edilebilir. İftarda; bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta hızlı ve olması gerekenden daha çok yemek yememektir. Kızarma, makarna ya da hamur işinden olabildiğince uzak durulması gerekir. Bunun dışında porsiyonuna ve dengeli tüketime dikkat edilmelidir” denildi.

“DİRENCİNİZ ARTACAK”

Yenilen yemeklere ve vitaminlere dikkat edilirse oruç tutarak bağışıklığı güçlendirebilir ve direnç artırılabileceği ifade edilen açıklamada, “Dengeli ve sağlıklı beslenmek, sağlıklı kalmanın temel kurallarından birisi. Ramazan sofralarında; protein, yağ ve karbonhidrat açısından dengeyi sağlamaya, ayrıca tuz ve şeker kısıtlamasına giderek, mümkün olduğunca da doğal vitamin deposu olan sebze ve meyvelerden tüketmeye dikkat etmek gerekmektedir. Oruç tutarak dengeli beslenebilir, iftar sonrası bağışıklığınızı desteklemek adına C ve D vitamini desteklerinizi de alarak, oruç tutabilirsiniz. Bu şekilde beslenip sağlıklı tabak modelini oluşturur ve vücudun ihtiyacı olan suyu da yerine koyarsanız bağışıklığınız güçlü kalacak ve hastalıklara karşı direnciniz artacaktır.” Haber Merkezi