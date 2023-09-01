Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, geçtiğimiz günlerde tayini çıkan Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar onuruna Üç Tepeler Sosyal Tesisinde veda yemeği düzenledi. Düzenlenen programa Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan, STK temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

2 yıldır görev yaptığı Sorgun’dan hüzünlü ayrıldığını söyleyen Kaymakam Halil İbrahim Kazar, ilçede çok güzel dostluklar edindiğini belirterek Sorgun ile gönül bağlarının asla kopmayacağını kaydetti. Kazar, görev süresi içinde beraber çalıştığı Belediye Başkanı Ekinci ve ekibine, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personellerine, siyasi partilere, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına teşekkür ederek helallik istedi.

Veda gecesi programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ekinci ise, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ile birlikte Sorgun ilçesine hizmet odaklı çalışma yürüttüklerini kaydederek vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Kaymakam Kazar’a teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarı diledi.

Belediye Başkanı Ekinci, yaklaşık 2 saat süren veda programının ardından Kaymakam Kazar’a plaket ve hediyeler takdim etti. Yemek programı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. İHA