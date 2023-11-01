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Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen ve beraberindeki Şehit Aileleri ve Gazileri makamında kabul etti.

Başkan Aylar, ziyarette Kaymakam Demir'e misafirperverliği ve bizlere gönül kapısını açtığı için teşekkür ederek Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerimizin ve şehitlerimizin her daima yanında olduklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin baş tacı olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, “Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Aylar’a, gazilerimiz ve şehit ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret anısına Kaymakam Ahmet Nuri Demir Şehit Aileleri ve Gazilere hediye takdim etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar'da Kaymakam Demir’e plaket takdim etti.